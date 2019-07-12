События

21:00 12.07.2019

Порошенко 17 июля в Страсбурге встретится с новыми депутатами ЕП и лидерами европейских партий

2 мин читать
Порошенко 17 июля в Страсбурге встретится с новыми депутатами ЕП и лидерами европейских партий

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко 17 июля осуществит визит в Страсбург (Франция), где в то время Европейский парламент будет избирать руководство Европейского Союза.

Как сообщила пресс-служба "Евросолидарности", Порошенко получил специальное приглашение провести ряд международных встреч, которые готовились заранее.

"В ходе встреч с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами пятый президент Украины намерен обсудить вопрос о продлении санкционной политики Евросоюза в отношении Российской Федерации, а также вопрос о необходимости формирования расширенной специальной наблюдательной комиссии ЕП, которая будет заниматься мониторингом нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму", - пояснила пресс-служба.

С 22 июля Порошенко будет в Киеве.

Сам Порошенко дал понять, что не собирается 17 июля на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), о чем не получал повестки, и будет в этот день в Страсбурге.

"Заранее сообщаю, что я планирую 17-го быть в Страсбурге, поскольку там в этот день пройдет первое заседание Европарламента, будут избираться руководство Евросовета, Еврокомиссии, Европарламента", - сказал Порошенко в пятницу в эфире телеканала "Украина".

По его словам, политические деятели и новоизбранные депутаты Европарламента пригласили его для проведения переговоров.

"В Страсбурге мы будем говорить о продолжении санкций, об укреплении мировой международной солидарности в поддержку Украины. Для нас это сейчас будет чрезвычайно важно", - сообщил Порошенко.

Как сообщалось, ГБР на 17 июля вызывает на допрос Порошенко. В свою очередь пресс-служба "Европейской солидарности" проинформировала, что Порошенко по состоянию на 12 июля не получал повесток от каких-либо следственных органов.

Теги: #порошенко #европа #визиты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:35 12.07.2019
Порошенко не получал повесток от каких-либо следственных органов – "Евросолидарность"

Порошенко не получал повесток от каких-либо следственных органов – "Евросолидарность"

14:11 12.07.2019
Порошенко: Новая люстрация может свидетельствовать о намерениях наказать тех, кто защищал Украину от российского вторжения

Порошенко: Новая люстрация может свидетельствовать о намерениях наказать тех, кто защищал Украину от российского вторжения

12:33 12.07.2019
Германия больше всех пострадала от форс-мажора на нефтепроводе "Дружба"

Германия больше всех пострадала от форс-мажора на нефтепроводе "Дружба"

14:49 11.07.2019
Фонд Порошенко продал свою долю в "Кузне на Рыбальском" Тигипко за $235.8 млн, фонд Кононенко – за $64.2 млн

Фонд Порошенко продал свою долю в "Кузне на Рыбальском" Тигипко за $235.8 млн, фонд Кононенко – за $64.2 млн

13:28 11.07.2019
Порошенко: Принятие Избирательного кодекса - это историческое решение украинского парламента

Порошенко: Принятие Избирательного кодекса - это историческое решение украинского парламента

11:50 11.07.2019
ГБР вызывает Порошенко на допрос 17 июля

ГБР вызывает Порошенко на допрос 17 июля

11:39 10.07.2019
Иван Малкович поддержал "Европейскую солидарность" на выборах в парламент и назвал Петра Порошенка одним с сильнейших современных европейских лидеров

Иван Малкович поддержал "Европейскую солидарность" на выборах в парламент и назвал Петра Порошенка одним с сильнейших современных европейских лидеров

22:10 09.07.2019
Решение о проведении военного парада зависит от приоритетов Верховного Главнокомандующего ВСУ – Порошенко

Решение о проведении военного парада зависит от приоритетов Верховного Главнокомандующего ВСУ – Порошенко

10:57 09.07.2019
Порошенко про итоги саммита "Украина-ЕС": Сенсации не случилось, в декларации не указаны "Азовские санкции" и вопросы "Северного потока-2"

Порошенко про итоги саммита "Украина-ЕС": Сенсации не случилось, в декларации не указаны "Азовские санкции" и вопросы "Северного потока-2"

10:48 09.07.2019
"5 лет еффективнее десятилетий": Юнкер оценил усилия Порошенка на пути к Европе

"5 лет еффективнее десятилетий": Юнкер оценил усилия Порошенка на пути к Европе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение обязательств по улучшению экологии и призвал "финансово извиниться" перед заболевшими

В Кривом Роге "заминировали" ТЦ, детсады, роддома, вокзал и дом родителей Зеленского

Боевики в пятницу 9 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, двое украинских военных получили боевые травмы

Суд в Италии решил направить запрос на открытие дела против свидетеля в деле Маркива – нардепа Маткивского

Одесса встречает 10-й юбилейный кинофестиваль

ПОСЛЕДНЕЕ

Под посольством Италии проходит акция протеста с требованием требуют освободить нацгвардейца Маркива

Зеленский предложил, чтобы Минэкологии переехало в Кривой Рог, пока не будут решены экологические проблемы города и области

Рассмотрение апелляции на приговор сотруднице т.н. МГБ "ДНР" с позывным "Тереза" перенесено на конец сентября

Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение обязательств по улучшению экологии и призвал "финансово извиниться" перед заболевшими

Нацсовет по телерадиовещанию проведет мониторинг фильма Стоуна на "112. Украина", в случае нарушений будет инициировать санкции

Грузинская патриархия упрекает Путина в искажении истории взаимоотношений Грузии с Абхазией и Южной Осетией

ЦИК в пятницу зарегистрировала 658 иностранных наблюдателей, в том числе 595 – от БДИПЧ ОБСЕ

Французский министр не собирается покидать пост, несмотря на скандал вокруг его роскошных ужинов

Киев купил у "Татра-Юг" один трамвай и внес предоплату, остальная сумма будет после корректировки бюджета - Кличко

В Кривом Роге "заминировали" ТЦ, детсады, роддома, вокзал и дом родителей Зеленского

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА