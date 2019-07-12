Нацсовет по телерадиовещанию проведет мониторинг фильма Стоуна на "112. Украина", в случае нарушений будет инициировать санкции

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания осуществит мониторинг фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины" ("Открывая Украину", Revealing Ukraine), показ которого анонсировал телеканал "112. Украина". В случае выявления нарушений закона регулятор будет инициировать внеплановую проверку канала и применение соответствующих санкций.

"Регулятор отмечает, что будет осуществлять мониторинг анонсированного телеканалом "112. Украина" показа фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины", который якобы станет "правдивым рассказом о событиях последних лет в Украине". При наличии нарушений норм законов Украины "О телевидении и радиовещании" и "Об информации" Национальный совет будет инициировать внеплановую проверку вещателя и применения соответствующих санкций, предусмотренных законодательством", - говорится в сообщении на сайте Нацсовета в пятницу.

Телеканал "112. Украина" планирует показать фильм "Нерассказанная история Украины" 16 июля. Героями фильма являются, в частности, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и президент РФ Владимир Путин.