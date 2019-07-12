ЦИК в пятницу зарегистрировала 658 иностранных наблюдателей, в том числе 595 – от БДИПЧ ОБСЕ

Центральная избирательная комиссия на заседании в пятницу зарегистрировала 658 официальных наблюдателей от международной организации и иностранных государств на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Как указано в сообщении пресс-службы ЦИК, зарегистрированы два наблюдателя от Иорданского Хашимитского Королевства, 4 - от Европейского Союза, 3 - от Международного экспертного центра избирательных систем (ICES), 3 - от Международной федерации либеральной молодежи (IFLRY), 51 - от Национального демократического института международных отношений, 595 - от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

Таким образом, по состоянию на 12 июля ЦИК зарегистрировала 1413 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов: от 10 иностранных государств - 58 официальных наблюдателей, от 15 международных организаций - 1355 официальных наблюдателей.