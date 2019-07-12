Французский министр не собирается покидать пост, несмотря на скандал вокруг его роскошных ужинов

Министр по делам окружающей среды Франции Франсуа де Рюжи заявил, что останется на посту, несмотря на заявления о том, что он тратит деньги из государственной казны на экстравагантный образ жизни, сообщает в пятницу французский телеканал BFM TV.

"Конечно, вам хочется сдаться, когда вас атакуют днем и ночью, но я не буду этого делать", - заявил он телеканалу. Министр добавил, что стал жертвой "машины, созданной для нападения на него", однако пообещал "вернуть каждый спорный евро"

Франсуа де Рюжи столкнулся с волной критики и давлением со стороны прессы после того, как на сайте политических расследований Mediapart появилась информация о роскошных трапезах, которые устраивает он.

Mediapart сообщил, что на обедах, организованных министром, в частности подавали лобстеров и марочные вина из погреба парламента.

Де Рюжи не отрицает, что организовывал роскошные застолья, однако заявил, что они связаны с его работой. Он назвал их "неофициальными рабочими обедами".

На сайте Mediapart также был опубликован отчет, в котором утверждалось, что Франсуа де Рюжи арендовал муниципальную квартиру по льготной ставке, несмотря на то, что его зарплата "намного выше", чем разрешенная для такой льготы.

На протяжении последних шести месяцев во Франции не смолкают протесты против правительства, вызванные социальным неравенством между руководством страны и французскими гражданами, напоминает французская пресса.