Киев купил у "Татра-Юг" один трамвай и внес предоплату, остальная сумма будет после корректировки бюджета - Кличко

Городской голова Киева Виталий Кличко, комментируя разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно закупки и оплаты за трамваи, произведенные на госпредприятии "Южный машиностроительный завод" им.А.Макарова" (Днепр), подчеркнул, что Киев купил у компании "Татра-Юг" один трамвай и внес предоплату, остальная сумма поступит после корректировки городского бюджета.

"У "Татра-Юг" мы купили пока один трамвай и внесли за него предоплату 10 млн грн. Остаток, и предприятие об этом знает, заплатим после корректировки городского бюджета, которая должна состояться на следующей сессии Киевсовета. Также, и я раньше об этом говорил, "Татра-Юг" выиграла тендер на поставку еще 10-ти трамваев, которые будут курсировать на Троещине. На них тоже нужно выделить средства решением Киевсовета при корректировке бюджета", - цитирует комментарий Кличко его пресс-служба.

Он также подчеркнул, что Киев занимается закупками трамваев как иностранного производства, так и отечественного. "Мы приобрели для Киева и польские трамваи всемирно известной компании PESA, и украинские - Львовского завода и "Татра-Юг" (Днепр). Все 47 польских трамваев - современные, 4-го поколения, с кондиционерами, камерами видеонаблюдения и WI-FI - курсируют на линии скоростного трамвая. К отечественным же, к сожалению, есть вопросы. Из 10-ти львовских трамваев половину постоянно ремонтируем", - рассказал мэр.

Кличко также пояснил, что ключевым требованием тендеров на закупку трамваев является низкий пол (удобство для людей с инвалидностью), но два года назад "Татра-Юг" таких трамваев предложить не могла, указал он.

Кроме того, по словам мэра, Киев планирует в ближайшее время закупить трамваи на сумму около EUR25 млн за кредитные средства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на тендерных требованиях, которые формулирует ЕИБ.

Ранее в пятницу сотрудники "Татра-Юг", производящего на госпредприятия ПО "Южный машиностроительный завод" им.А.Макарова" (Днепр), пожаловались президенту Зеленскому на то, что городские власти Киева не рассчиталась за поставленные столице трамваи. Как сообщила пресс-служба главы государства, во время визита на предприятие Зеленский получил соответствующую жалобу.

Президент сразу же позвонил мэру Киева с просьбой решить этот вопрос. "Они выполнили заказ, а денег люди не получили. Ко мне обращаются как к президенту, я звоню вам", - сказал он во время разговора с Кличко.

Президент продолжил: "Но самый главный вопрос не в этой задолженности, хотя я прошу вас ее оплатить, а в том, что они хотели участвовать в тендере, но его квалификационные условия прописали таким образом, что украинский производитель не может принимать в нем участие. То есть условия прописаны под поставки из-за рубежа".

Зеленский также попросил Кличко по возможности разобраться с финансами.

"А о том, как использовать нашего отечественного производителя, который для нас в приоритете, мы с вами пообщаемся отдельно", - завершил разговор президент.

"Татра-Юг" создано в 1993 году как совместное украинско-чешское предприятие на базе ПО "Южмаш" (Днепр) совместно с предприятием "Татра" (Чехия).