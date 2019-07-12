События

19:52 12.07.2019

В Кривом Роге "заминировали" ТЦ, детсады, роддома, вокзал и дом родителей Зеленского

1 мин читать
В Кривом Роге "заминировали" ТЦ, детсады, роддома, вокзал и дом родителей Зеленского

В г.Кривой Рог Днепропетровской области полиция проверяет информацию о минировании городских торговых центров, детских садов, родильных домов, вокзала и мест массового скопления людей, в том числе дома родителей президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, сообщение о минировании поступило в полицию 12 июля в 14:25.

"На место направились специальные группы в составе следственно-оперативных групп полиции, взрывотехников и кинологов со служебными собаками, а также спасатели. Сейчас идет тщательное обследование помещений и прилегающей территории на объектах минирования", - сказано в сообщении.

Как сообщает местное издание "Первый Криворожский", среди "заминированных" объектов – вокзал "Кривой Рог-Главный" и дом, в котором живут родители президента Украины Владимира Зеленского, который в пятницу посещает Кривой рог.

Материалы зарегистрированы в журнале единого учета. Решается вопрос о квалификации происшествия в соответствии с Уголовным кодексом.

Теги: #минирование #кривой_рог
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:45 12.07.2019
Зеленский возмущен, что министр Семерак не приехал на совещание по проблемам экологии в Кривом Роге из-за участия в выборах

Зеленский возмущен, что министр Семерак не приехал на совещание по проблемам экологии в Кривом Роге из-за участия в выборах

22:55 11.07.2019
В Одессе правоохранители проверяют сообщение о минировании ночного клуба

В Одессе правоохранители проверяют сообщение о минировании ночного клуба

13:48 09.07.2019
Информация о минировании харьковских вузов не подтвердилась

Информация о минировании харьковских вузов не подтвердилась

11:38 09.07.2019
Полиция ищет взрывчатку в трех вузах в Харькове, проводится эвакуация

Полиция ищет взрывчатку в трех вузах в Харькове, проводится эвакуация

18:11 08.07.2019
Полиция эвакуирует людей с ж/д вокзала и из всех торговых центров в Харькове из-за сообщения о минировании

Полиция эвакуирует людей с ж/д вокзала и из всех торговых центров в Харькове из-за сообщения о минировании

10:58 05.07.2019
Неизвестные сообщили о минировании одесского морвокзала и ряда причалов, требуют запретить кораблям НАТО заходить в акваторию Одесского порта

Неизвестные сообщили о минировании одесского морвокзала и ряда причалов, требуют запретить кораблям НАТО заходить в акваторию Одесского порта

19:45 04.07.2019
Полиция ищет взрывчатку на стадионе и станции метро в Харькове

Полиция ищет взрывчатку на стадионе и станции метро в Харькове

10:59 03.07.2019
В Одессе аноним сообщил о минировании аэропорта, торгового центра и ряда других объектов

В Одессе аноним сообщил о минировании аэропорта, торгового центра и ряда других объектов

17:29 02.07.2019
Один из киевлян, подозреваемых в массовом лжеминировании в Харькове, вышел под залог почти 1,5 млн грн

Один из киевлян, подозреваемых в массовом лжеминировании в Харькове, вышел под залог почти 1,5 млн грн

16:42 02.07.2019
Минирование 17 ТЦ в Харькове было ложным, решается вопрос о квалификации по УК

Минирование 17 ТЦ в Харькове было ложным, решается вопрос о квалификации по УК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики в пятницу 9 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, двое украинских военных получили боевые травмы

Суд в Италии решил направить запрос на открытие дела против свидетеля в деле Маркива – нардепа Маткивского

Одесса встречает 10-й юбилейный кинофестиваль

Зеленский помиловал Литвинова, приговоренного в РФ к сроку и переданного Украине для отбывания наказания

Бойцы Нацгвардии возле Светлодарской дуги перехватили разведывательный беспилотник РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацсовет по телерадиовещанию проведет мониторинг фильма Стоуна на "112. Украина", в случае нарушений будет инициировать санкции

Грузинская патриархия упрекает Путина в искажении истории взаимоотношений Грузии с Абхазией и Южной Осетией

ЦИК в пятницу зарегистрировала 658 иностранных наблюдателей, в том числе 595 – от БДИПЧ ОБСЕ

Французский министр не собирается покидать пост, несмотря на скандал вокруг его роскошных ужинов

Киев купил у "Татра-Юг" один трамвай и внес предоплату, остальная сумма будет после корректировки бюджета - Кличко

Трамп думает над увольнением директора Нацразведки

Сотни иммигрантов проводят акцию в центре Парижа

Медведчука нет среди участников украинской стороны в ТКГ – Безсмертный

Министр труда США подал в отставку из-за скандала вокруг миллиардера Эпштейна

Боевики в пятницу 9 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, двое украинских военных получили боевые травмы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА