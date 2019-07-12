В Кривом Роге "заминировали" ТЦ, детсады, роддома, вокзал и дом родителей Зеленского

В г.Кривой Рог Днепропетровской области полиция проверяет информацию о минировании городских торговых центров, детских садов, родильных домов, вокзала и мест массового скопления людей, в том числе дома родителей президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, сообщение о минировании поступило в полицию 12 июля в 14:25.

"На место направились специальные группы в составе следственно-оперативных групп полиции, взрывотехников и кинологов со служебными собаками, а также спасатели. Сейчас идет тщательное обследование помещений и прилегающей территории на объектах минирования", - сказано в сообщении.

Как сообщает местное издание "Первый Криворожский", среди "заминированных" объектов – вокзал "Кривой Рог-Главный" и дом, в котором живут родители президента Украины Владимира Зеленского, который в пятницу посещает Кривой рог.

Материалы зарегистрированы в журнале единого учета. Решается вопрос о квалификации происшествия в соответствии с Уголовным кодексом.