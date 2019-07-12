Сотни иммигрантов проводят акцию в центре Парижа

Несколько сотен незарегистрированных иммигрантов собрались на территории архитектурно-исторического памятника Пантеон в Париже, требуя от французских властей урегулировать их статус, сообщает в пятницу французское издание газеты "Локал".

По данным издания, около 700 иммигрантов и их сторонников заняли здание, выкрикивая слова "Черные жилеты" - название ассоциации, объединяющей иммигрантов в Париже.

При этом название ассоциации связано с другим протестным движением во Франции - "желтыми жилетами", отмечает "Локал".

Иммигранты потребовали от французских властей не только урегулировать их статус, но и организовать встречу с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом.

В связи с демонстрацией с территории Пантеона были эвакуированы туристы.