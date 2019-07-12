Медведчука нет среди участников украинской стороны в ТКГ – Безсмертный

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Роман Безсмертный отрицает участие главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в работе ТКГ, но уверен, что Медведчук будет паразитировать на теме пленных ради рейтинга.

"В Минске его не будет. Состав группы утверждается указом президента. Среди лиц, которые там были указаны, Медведчук не числится", - сказал Безсмертный в интервью "Радио НВ" в пятницу.

Он также выразил мнение, что "Медведчук будет там, где нужно России".

"Я не вижу сейчас их интереса в появлении в Минском процессе. Но очевидно, что он будет паразитировать на теме военнопленных, цены тарифов на углеводороды, поскольку тем самым он себе наращивает рейтинг", - выразил мнение Безсмертный.

Комментируя возможность того, что Медведчук займет должность первого вице-спикера парламента, он отметил: "Если он окажется на должности первого заместителя председателя Верховной Рады, то значит, это нужно будет Путину, и они это сделают".