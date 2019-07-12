События

19:14 12.07.2019

Боевики в пятницу 9 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, двое украинских военных получили боевые травмы

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Боевики в пятницу 9 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, двое украинских военных получили боевые травмы

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в пятницу девять раз обстреляли позиции операции объединенных сил, двое украинских военнослужащих получили боевые травмы, сообщил пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток враг девять раз нарушил режим прекращения огня. (…) Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих получили боевые травмы", - говорится в сводке на странице ООС в Фейсбуке.

НВФ обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций ООС, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – пять обстрелов.

На обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований украинские подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Теги: #оос
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