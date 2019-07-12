Суд в Италии решил направить запрос на открытие дела против свидетеля в деле Маркива – нардепа Маткивского

Суд в г.Павия (Италия) решил направить запрос на открытие уголовного производства в отношении бывшего сослуживца военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива - народного депутата Украины Богдана Маткивского, сообщил глава Христианского общества украинцев Италии Олесь Городецкий.

"Суд решил также направить запрос на открытие уголовного производства против народного депутата Украины Богдана Маткивского", - написал Городецкий в Фейсбуке.

В постах других пользователей указано, что Маткивский служил в Батальоне имени генерала Кульчицкого вместе с Маркивым в 2014 году.

Сам Маткивский присутствовал на заседании суда, который огласил приговор Маркиву в пятницу, 12 июля. Он прокомментировал в Фейсбуке: "Борьба будет продолжена! Украина своих не бросает!".

Как сообщалось, украинский военнослужащий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли вблизи г.Славянск Донецкой области в мае 2014 года.

В конце февраля 2018 года заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что Украина не имеет претензий к расследованию дела Маркива, но рассчитывает на объективность итальянской стороны в этом вопросе и согласие создать совместную следственную группу.

Прокуратура Павии просила приговорить Маркива к 17 годам заключения за содействие в умышленном убийстве Роккелли. Согласно аргументам стороны обвинения, старший сержант Нацгвардии Украины Маркив не совершал преступления убийства, но информировал руководство НГУ о движении гражданских лиц у фабрики Zeus Ceramica, а те, в свою очередь, контактировали с военными Вооруженных сил Украины, которые, по утверждению прокуратуры, из минометов открыли огонь по группе иностранных журналистов.

12 июля итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента Роккелли в 2014 году.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решение итальянского суда будет обжаловано.