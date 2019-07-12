События

19:05 12.07.2019

Суд в Италии решил направить запрос на открытие дела против свидетеля в деле Маркива – нардепа Маткивского

2 мин читать
Суд в Италии решил направить запрос на открытие дела против свидетеля в деле Маркива – нардепа Маткивского

Суд в г.Павия (Италия) решил направить запрос на открытие уголовного производства в отношении бывшего сослуживца военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива - народного депутата Украины Богдана Маткивского, сообщил глава Христианского общества украинцев Италии Олесь Городецкий.

"Суд решил также направить запрос на открытие уголовного производства против народного депутата Украины Богдана Маткивского", - написал Городецкий в Фейсбуке.

В постах других пользователей указано, что Маткивский служил в Батальоне имени генерала Кульчицкого вместе с Маркивым в 2014 году.

Сам Маткивский присутствовал на заседании суда, который огласил приговор Маркиву в пятницу, 12 июля. Он прокомментировал в Фейсбуке: "Борьба будет продолжена! Украина своих не бросает!".

Как сообщалось, украинский военнослужащий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли вблизи г.Славянск Донецкой области в мае 2014 года.

В конце февраля 2018 года заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что Украина не имеет претензий к расследованию дела Маркива, но рассчитывает на объективность итальянской стороны в этом вопросе и согласие создать совместную следственную группу.

Прокуратура Павии просила приговорить Маркива к 17 годам заключения за содействие в умышленном убийстве Роккелли. Согласно аргументам стороны обвинения, старший сержант Нацгвардии Украины Маркив не совершал преступления убийства, но информировал руководство НГУ о движении гражданских лиц у фабрики Zeus Ceramica, а те, в свою очередь, контактировали с военными Вооруженных сил Украины, которые, по утверждению прокуратуры, из минометов открыли огонь по группе иностранных журналистов.

12 июля итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, признав его виновным в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента Роккелли в 2014 году.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что решение итальянского суда будет обжаловано.

Теги: #италия #маркив #украина #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:33 12.07.2019
Нардеп Арьев по приговору нацгвардейцу Маркиву: Любовь итальянской власти к Путину сказывается на правосудии

Нардеп Арьев по приговору нацгвардейцу Маркиву: Любовь итальянской власти к Путину сказывается на правосудии

17:20 12.07.2019
Приговор итальянского суда Маркиву будет обжалован – Аваков

Приговор итальянского суда Маркиву будет обжалован – Аваков

16:38 12.07.2019
Суд в Италии приговорил нацгвардейца Маркива к 24 годам тюрьмы

Суд в Италии приговорил нацгвардейца Маркива к 24 годам тюрьмы

15:45 12.07.2019
КВСЗ просит суд взыскать с "Укрзализныци" 1,4 млрд грн за заказанные вагоны

КВСЗ просит суд взыскать с "Укрзализныци" 1,4 млрд грн за заказанные вагоны

11:39 12.07.2019
Суд отменил постановление ЦИК об отмене регистрации Кузьмина кандидатом в Раду - адвокат

Суд отменил постановление ЦИК об отмене регистрации Кузьмина кандидатом в Раду - адвокат

11:25 12.07.2019
Киевская Патриархия УПЦ КП просит суд запретить передавать в пользование Михайловский Златоверхий Монастырь

Киевская Патриархия УПЦ КП просит суд запретить передавать в пользование Михайловский Златоверхий Монастырь

08:50 12.07.2019
В Киеве частично ограничат движение возле станции метро "Днепр"

В Киеве частично ограничат движение возле станции метро "Днепр"

08:43 12.07.2019
Германия выделила Украине 760 тыс. евро помощи пострадавшим на Донбассе

Германия выделила Украине 760 тыс. евро помощи пострадавшим на Донбассе

07:42 12.07.2019
Суд упразднил постановление ЦИК об отмене регистрации Кузьмина кандидатом в Раду

Суд упразднил постановление ЦИК об отмене регистрации Кузьмина кандидатом в Раду

07:40 12.07.2019
В Раде в пятницу объявят о времени завершения 10 сессии парламента 8 созыва

В Раде в пятницу объявят о времени завершения 10 сессии парламента 8 созыва

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики в пятницу 9 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, двое украинских военных получили боевые травмы

Одесса встречает 10-й юбилейный кинофестиваль

Зеленский помиловал Литвинова, приговоренного в РФ к сроку и переданного Украине для отбывания наказания

Бойцы Нацгвардии возле Светлодарской дуги перехватили разведывательный беспилотник РФ

Церемония закрытия учений Sea Breeze-2019 состоялась в Одессе

ПОСЛЕДНЕЕ

Министр труда США подал в отставку из-за скандала вокруг миллиардера Эпштейна

Боевики в пятницу 9 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, двое украинских военных получили боевые травмы

Зеленский возмущен, что министр Семерак не приехал на совещание по проблемам экологии в Кривом Роге из-за участия в выборах

Одесса встречает 10-й юбилейный кинофестиваль

Порошенко не получал повесток от каких-либо следственных органов – "Евросолидарность"

Зеленский помиловал Литвинова, приговоренного в РФ к сроку и переданного Украине для отбывания наказания

Бойцы Нацгвардии возле Светлодарской дуги перехватили разведывательный беспилотник РФ

Курорты Турции затянуло дымом

Зеленский по жалобе сотрудников "Южмаша" им.Макарова попросил Кличко рассчитаться за поставленные трамваи

Обыски в ГФС связаны с мировым соглашением с "Филип Моррис" - Власов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА