События

18:45 12.07.2019

Зеленский возмущен, что министр Семерак не приехал на совещание по проблемам экологии в Кривом Роге из-за участия в выборах

2 мин читать

Президент Украины Владимир Зеленский возмущен тем, что министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак не приехал на совещание по вопросам экологической ситуации в г.Кривой Рог и Днепропетровской области из-за участия в избирательной кампании.

"Я сам непосредственно знаю, что главная проблема в Украине – экологическая. И именно эта проблема зарождалась и живёт в Кривом Роге. Я хотел бы сказать, что мы пригласили, чтобы вы поняли уровень отношения к этой проблеме нашей команды и лично президента, министра экологии, чтобы он приехал сюда к нам. Мы все приехали, он не может, и очень хорошо, что нас показывают камеры: он не смог, потому что у него предвыборная кампания", - сказал он во время совещания в Кривом Роге в пятницу.

Зеленский обратился к жителям Львовской области, чтобы они запомнили этот факт. "Я думаю, что сейчас я ему (Семераку – ИФ) очень помог во Львовской области", - отметил он.

Остап Семерак баллотируется на парламентских выборах 2019 года по мажоритарному избирательному округу №124 во Львовской области как самовыдвиженец. В конце февраля 2014 года после Революции Достоинства он стал министром Кабинета министров в правительстве Арсения Яценюка. На выборах 2014 года Семерак был избран народным депутатом по списку партии "Народный фронт". В апреле 2016 года занял пост министра экологии и природных ресурсов в Кабинете министров во главе с Владимиром Гройсманом.

Теги: #семерак #зеленский #выборы #экология #кривой_рог
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:32 12.07.2019
Зеленский помиловал Литвинова, приговоренного в РФ к сроку и переданного Украине для отбывания наказания

Зеленский помиловал Литвинова, приговоренного в РФ к сроку и переданного Украине для отбывания наказания

18:06 12.07.2019
Зеленский по жалобе сотрудников "Южмаша" им.Макарова попросил Кличко рассчитаться за поставленные трамваи

Зеленский по жалобе сотрудников "Южмаша" им.Макарова попросил Кличко рассчитаться за поставленные трамваи

16:33 12.07.2019
Премьер Молдовы попросила у Саакашвили помощи с реформами

Премьер Молдовы попросила у Саакашвили помощи с реформами

15:57 12.07.2019
На выборах в Раду по одномандатным округам баллотируются 161 кандидат-клон – КИУ

На выборах в Раду по одномандатным округам баллотируются 161 кандидат-клон – КИУ

15:43 12.07.2019
Зеленский поручил найти средства и ускорить строительство окружной дороги в Днепре и дороги на Кривой Рог

Зеленский поручил найти средства и ускорить строительство окружной дороги в Днепре и дороги на Кривой Рог

14:58 12.07.2019
Смешко намерен регулярно отчитываться перед избирателями в случае прохождения его политсилы в Раду

Смешко намерен регулярно отчитываться перед избирателями в случае прохождения его политсилы в Раду

14:26 12.07.2019
На Оболони в Киеве неизвестные порезали агитационную палатку партии

На Оболони в Киеве неизвестные порезали агитационную палатку партии

14:14 12.07.2019
В МВД зарегистрировано уже почти 3,4 тыс заявлений о правонарушениях в ходе предвыборной кампании

В МВД зарегистрировано уже почти 3,4 тыс заявлений о правонарушениях в ходе предвыборной кампании

14:11 12.07.2019
Порошенко: Новая люстрация может свидетельствовать о намерениях наказать тех, кто защищал Украину от российского вторжения

Порошенко: Новая люстрация может свидетельствовать о намерениях наказать тех, кто защищал Украину от российского вторжения

14:01 12.07.2019
"Опора" прогнозирует максимальную явку избирателей на выборах в Раду - на уровне 50%

"Опора" прогнозирует максимальную явку избирателей на выборах в Раду - на уровне 50%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики в пятницу 9 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, двое украинских военных получили боевые травмы

Суд в Италии решил направить запрос на открытие дела против свидетеля в деле Маркива – нардепа Маткивского

Одесса встречает 10-й юбилейный кинофестиваль

Зеленский помиловал Литвинова, приговоренного в РФ к сроку и переданного Украине для отбывания наказания

Бойцы Нацгвардии возле Светлодарской дуги перехватили разведывательный беспилотник РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Министр труда США подал в отставку из-за скандала вокруг миллиардера Эпштейна

Боевики в пятницу 9 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, двое украинских военных получили боевые травмы

Суд в Италии решил направить запрос на открытие дела против свидетеля в деле Маркива – нардепа Маткивского

Одесса встречает 10-й юбилейный кинофестиваль

Порошенко не получал повесток от каких-либо следственных органов – "Евросолидарность"

Бойцы Нацгвардии возле Светлодарской дуги перехватили разведывательный беспилотник РФ

Курорты Турции затянуло дымом

Обыски в ГФС связаны с мировым соглашением с "Филип Моррис" - Власов

Церемония закрытия учений Sea Breeze-2019 состоялась в Одессе

Нардеп Арьев по приговору нацгвардейцу Маркиву: Любовь итальянской власти к Путину сказывается на правосудии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА