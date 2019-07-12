Зеленский возмущен, что министр Семерак не приехал на совещание по проблемам экологии в Кривом Роге из-за участия в выборах

Президент Украины Владимир Зеленский возмущен тем, что министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак не приехал на совещание по вопросам экологической ситуации в г.Кривой Рог и Днепропетровской области из-за участия в избирательной кампании.

"Я сам непосредственно знаю, что главная проблема в Украине – экологическая. И именно эта проблема зарождалась и живёт в Кривом Роге. Я хотел бы сказать, что мы пригласили, чтобы вы поняли уровень отношения к этой проблеме нашей команды и лично президента, министра экологии, чтобы он приехал сюда к нам. Мы все приехали, он не может, и очень хорошо, что нас показывают камеры: он не смог, потому что у него предвыборная кампания", - сказал он во время совещания в Кривом Роге в пятницу.

Зеленский обратился к жителям Львовской области, чтобы они запомнили этот факт. "Я думаю, что сейчас я ему (Семераку – ИФ) очень помог во Львовской области", - отметил он.

Остап Семерак баллотируется на парламентских выборах 2019 года по мажоритарному избирательному округу №124 во Львовской области как самовыдвиженец. В конце февраля 2014 года после Революции Достоинства он стал министром Кабинета министров в правительстве Арсения Яценюка. На выборах 2014 года Семерак был избран народным депутатом по списку партии "Народный фронт". В апреле 2016 года занял пост министра экологии и природных ресурсов в Кабинете министров во главе с Владимиром Гройсманом.