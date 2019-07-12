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18:35 12.07.2019

Порошенко не получал повесток от каких-либо следственных органов – "Евросолидарность"

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Порошенко не получал повесток от каких-либо следственных органов – "Евросолидарность"

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко по состоянию на 12 июля не получал повесток от каких-либо следственных органов, сообщила пресс-служба "Евросолидарности".

"Лидер партии Петр Порошенко по состоянию на 12 июля не получал никаких повесток от каких-либо следственных органов. Единственным источником информации о существовании такого документа является соратник Виктора Януковича Андрей Портнов, который по негласному согласию руководства Офиса президента осуществляет незаконное "кураторство" над Государственным бюро расследований", - говорится в сообщении пресс-службы партии.

Как сообщили ранее агентству "Интерфакс-Украина" в Государственном бюро расследований (ГБР), Бюро на 17 июля вызывает на допрос Порошенко, не уточнив, в рамках какого именно из уголовных производств.

Директор ГБР Роман Труба сообщал, что в настоящее время расследуется восемь уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.

Теги: #порошенко #евросолидарность
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