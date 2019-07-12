Зеленский помиловал Литвинова, приговоренного в РФ к сроку и переданного Украине для отбывания наказания

Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов во исполнение указа президента Украины о помиловании подписал приказ об освобождении из Диканевской исправительной колонии №12 в Харьковской области украинского политзаключенного Сергея Литвинова, которого в России приговорили к тюремному сроку по сфабрикованным обвинениям и передали Украине для отбывания наказания.

"Подписал приказ о немедленном освобождении Сергея Литвинова из Диканевской исправительной колонии", - написал Петухов на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Согласно приказу Минюста, который также обнародовал в соцсети Петухов, указ президента Украины Владимира Зеленского №517/2019 о помиловании Сергея Литвинова датирован 11 июля 2019 года.

Как сообщалось, Литвинова обвиняли в совершении в составе батальона "Днепр" убийств нескольких мирных жителей на территории Луганской области и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны, однако эти факты не подтвердились.

Также Литвинову также инкриминировали разбойное нападение. Российская прокуратура утверждала, что летом 2014 года Литвинов по сговору с двумя украинскими военнослужащими совершил разбойное нападение с автоматом Калашникова на россиянина. Нападавшие якобы угнали два автомобиля, принадлежавшие потерпевшему, и причинили ему телесные повреждения.

По этому делу 20 апреля 2016 года суд Ростовской области (РФ) приговорил Литвинова к 8,5 годам колонии строгого режима.