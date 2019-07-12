Бойцы Нацгвардии возле Светлодарской дуги перехватили разведывательный беспилотник РФ

Бойцы Национальной гвардии Украины в районе Светлодарской дуге на Донбассе перехватили российский беспилотник типа "Элерон-3".

Как сообщает в пятницу пресс-служба полка Нацгвардии "Азов", данный БПЛА входит в комплекс беспилотной разведки "Элерон", который производится с 2013 года исключительно в Российской Федерации, а именно в г.Казань, и предназначен для ведения разведки и корректировки огня ствольной артиллерии.

"Его присутствие на Донбассе является очередным свидетельством прямого участия Российской Федерации в агрессии против Украины", - сказано в сообщении.

По словам бойцов полка Нацгвардии "Азов", именно беспилотником такого типа корректировался вражеский огонь месяц назад, когда погибли бойцы полка с позывными Круглый и Максон, так и во время обстрела н.п. Новолуганское, когда кассетными боеприпасами калибра 152 мм был нанесен удар по жилым домам поселка.

"Аппарат передан технической разведке "Азова" в полностью исправном техническом состоянии, в результате чего получены сведения об особенностях его применения, данные телеметрии, сведения о месте старта аппарата, и лиц, которые его обслуживают", - сказано в сообщении полка.