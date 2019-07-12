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18:00 12.07.2019

Обыски в ГФС связаны с мировым соглашением с "Филип Моррис" - Власов

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Обыски в центральном аппарате Государственной фискальной службы (ГФС) и главном управлении ГФС в Харьковской области связаны с подписанием мирового соглашения с одной из крупнейших табачных компаний Украины "Филип Моррис".

"Такой интерес правоохранителей связан с подписанием мной мирового соглашения между транснациональной компанией "Филип Моррис" и государством Украина, на что я был уполномочен правительством 5 декабря. То есть коллегиальное решение, как понимаем", - написал и.о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что этому предшествовала работа Межведомственной рабочей группы по вопросам досудебного урегулирования спора при Министерстве юстиции.

"Не ищите черную кошку в темной комнате. Все происходило прозрачно. Далее без комментариев. Тайна следствия ...", - написал Власов.

В свою очередь в табачной компании указали, что подписание мирового соглашения об отмене налоговых уведомлений-решений ЧАО "Филип Моррис Украина" на сумму 635,3 млн грн соответствует законодательству Украины.

"Подписание и выполнение мирового соглашения полностью соответствует законодательству Украины, а также международным обязательствам Украины в рамках международных Соглашений о защите инвестиций между Украиной и США, а также Украиной и Швейцарской Конфедерацией", - прокомментировала агентству "Интерфакс-Украина"ситуацию с обысками директор по внешним связям ЧАО "Филип Моррис Украина" Наталия Бондаренко.

Как сообщалось, в Государственном бюро расследований подтвердили факт обысков в ГФС, которые касаются возможных незаконных действий руководства ведомства.

Теги: #гфс #филип_моррис #обыски #харьковская_область
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