Церемония закрытия учений Sea Breeze-2019 состоялась в Одессе

В Одессе состоялась торжественная церемония закрытия международных учений Sea Breeze-2019.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, накануне официальной церемонии закрытия учений по традиции корабельно-катерный состав морского компонента выполнил финальное упражнение - Fotex.

"Выстроившись в специально сформированный строй, корабли демонстрируют флаги государств-участников компонента и символически провожают тех, кто из района учений выбывает по следующему заданию своего командования", - сказано в сообщении.

Подводя итоги учений в Одесском доме офицеров, руководитель учений от Украины Алексей Неижпапа отметил, что украинские и американские военные "все ярче демонстрируют слаженную и эффективную совместную работу в море, на суше, в воздухе".

"Растет обучение персонала, понимание не только задач в рамках учений, но и перспектив применения полученных навыков в повседневной службе. И мы готовы наращивать компоненты, расширять программу, совершенствовать сценарии. Поэтому, впереди планирование "Sea Breeze-2020", где мы все это воплотим", - отметил Неижпапа.

Капитан 1 ранга Мэтью Леман, который на протяжении последних лет руководил учениями от американской стороны, анонсировал, что в связи с его переводом на другую должность, в дальнейшем США будет представлять другой руководитель учений. А в память о плодотворном сотрудничестве получил от ВМС ВСУ специально изготовленный памятный знак.

Военно-морских маневрах в рамках международных учений Sea Breeze в этом году были задействованы около 30 кораблей, 30 самолетов и вертолетов, 3 тыс. военнослужащих стран-членов НАТО - США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Болгарии, Румынии, Польши, Дании, Греции, Латвии и Эстонии, а также их союзников - Украины, Грузии, Молдавии, Швеции и ОАЭ.