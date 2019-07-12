События

17:58 12.07.2019

Церемония закрытия учений Sea Breeze-2019 состоялась в Одессе

2 мин читать
Церемония закрытия учений Sea Breeze-2019 состоялась в Одессе

В Одессе состоялась торжественная церемония закрытия международных учений Sea Breeze-2019.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, накануне официальной церемонии закрытия учений по традиции корабельно-катерный состав морского компонента выполнил финальное упражнение - Fotex.

"Выстроившись в специально сформированный строй, корабли демонстрируют флаги государств-участников компонента и символически провожают тех, кто из района учений выбывает по следующему заданию своего командования", - сказано в сообщении.

Подводя итоги учений в Одесском доме офицеров, руководитель учений от Украины Алексей Неижпапа отметил, что украинские и американские военные "все ярче демонстрируют слаженную и эффективную совместную работу в море, на суше, в воздухе".

"Растет обучение персонала, понимание не только задач в рамках учений, но и перспектив применения полученных навыков в повседневной службе. И мы готовы наращивать компоненты, расширять программу, совершенствовать сценарии. Поэтому, впереди планирование "Sea Breeze-2020", где мы все это воплотим", - отметил Неижпапа.

Капитан 1 ранга Мэтью Леман, который на протяжении последних лет руководил учениями от американской стороны, анонсировал, что в связи с его переводом на другую должность, в дальнейшем США будет представлять другой руководитель учений. А в память о плодотворном сотрудничестве получил от ВМС ВСУ специально изготовленный памятный знак.

Военно-морских маневрах в рамках международных учений Sea Breeze в этом году были задействованы около 30 кораблей, 30 самолетов и вертолетов, 3 тыс. военнослужащих стран-членов НАТО - США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Болгарии, Румынии, Польши, Дании, Греции, Латвии и Эстонии, а также их союзников - Украины, Грузии, Молдавии, Швеции и ОАЭ.

Теги: #церемония #одесса #sea_breeze
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:44 12.07.2019
Одесса встречает 10-й юбилейный кинофестиваль

Одесса встречает 10-й юбилейный кинофестиваль

22:55 11.07.2019
В Одессе правоохранители проверяют сообщение о минировании ночного клуба

В Одессе правоохранители проверяют сообщение о минировании ночного клуба

14:49 10.07.2019
Корабль ЧФ РФ вошел в закрытый для учений "Sea Breeze 2019" район, сославшись на проблемы со связью – командование ВМС ВСУ

Корабль ЧФ РФ вошел в закрытый для учений "Sea Breeze 2019" район, сославшись на проблемы со связью – командование ВМС ВСУ

19:03 09.07.2019
САП обжалует оправдательный приговор в деле одесского завода "Краян"

САП обжалует оправдательный приговор в деле одесского завода "Краян"

17:40 09.07.2019
Одесский суд оправдал мэра Труханова и других фигурантов дела о покупке здания завода "Краян"

Одесский суд оправдал мэра Труханова и других фигурантов дела о покупке здания завода "Краян"

12:44 09.07.2019
Натовские корабли вышли из Одессы в море для продолжения учений Sea Breeze

Натовские корабли вышли из Одессы в море для продолжения учений Sea Breeze

09:39 09.07.2019
Суд признал недопустимой экспертизу по стоимости здания в деле Труханова по заводу "Краян"

Суд признал недопустимой экспертизу по стоимости здания в деле Труханова по заводу "Краян"

21:13 08.07.2019
Суд признал недопустимой экспертизу по стоимости здания в деле Труханова по заводу "Краян"

Суд признал недопустимой экспертизу по стоимости здания в деле Труханова по заводу "Краян"

14:37 07.07.2019
В Одессе освободили сотрудниц финучреждения, взятых в заложницы, со злоумышленником работают правоохранители

В Одессе освободили сотрудниц финучреждения, взятых в заложницы, со злоумышленником работают правоохранители

07:16 07.07.2019
Зеленский в воскресенье в Одессе примет участие в мероприятиях по случаю Дня ВМС Украины и начала учений "Си Бриз-2019"

Зеленский в воскресенье в Одессе примет участие в мероприятиях по случаю Дня ВМС Украины и начала учений "Си Бриз-2019"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики в пятницу 9 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, двое украинских военных получили боевые травмы

Суд в Италии решил направить запрос на открытие дела против свидетеля в деле Маркива – нардепа Маткивского

Одесса встречает 10-й юбилейный кинофестиваль

Зеленский помиловал Литвинова, приговоренного в РФ к сроку и переданного Украине для отбывания наказания

Бойцы Нацгвардии возле Светлодарской дуги перехватили разведывательный беспилотник РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Медведчука нет среди участников украинской стороны в ТКГ – Безсмертный

Министр труда США подал в отставку из-за скандала вокруг миллиардера Эпштейна

Боевики в пятницу 9 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, двое украинских военных получили боевые травмы

Суд в Италии решил направить запрос на открытие дела против свидетеля в деле Маркива – нардепа Маткивского

Зеленский возмущен, что министр Семерак не приехал на совещание по проблемам экологии в Кривом Роге из-за участия в выборах

Порошенко не получал повесток от каких-либо следственных органов – "Евросолидарность"

Зеленский помиловал Литвинова, приговоренного в РФ к сроку и переданного Украине для отбывания наказания

Бойцы Нацгвардии возле Светлодарской дуги перехватили разведывательный беспилотник РФ

Курорты Турции затянуло дымом

Зеленский по жалобе сотрудников "Южмаша" им.Макарова попросил Кличко рассчитаться за поставленные трамваи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА