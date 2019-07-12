Нардеп Арьев по приговору нацгвардейцу Маркиву: Любовь итальянской власти к Путину сказывается на правосудии

Народный депутат Украины Владимир Арьев возмущен приговором итальянского суда военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву, которого приговорили к 24 годам лишения свободы, и рассчитывает на апелляцию.

"Ни адвокатам, ни посольству Украины отбить Маркива не удалось. Остается шанс на апелляцию", - написал он в Фейсбуке.

По словам нардепа, "любовь нынешней итальянской власти к Путину и его пропаганде достигла неприличных границ", и это сказывается на правосудии.