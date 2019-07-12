События

17:20 12.07.2019

Приговор итальянского суда Маркиву будет обжалован – Аваков

2 мин читать
Приговор итальянского суда Маркиву будет обжалован – Аваков

Решение итальянского суда, который приговорил к 24 годам лишения свободы военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, будет обжаловано, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков

"24 года Виталию Маркиву – несправедливое и позорное решение итальянского суда. Оно будет обжаловано", - написал глава МВД в микроблоге  Твиттер в пятницу.

Аваков заявил, что Маркив и государство Украина не виновны в гибели репортера Роккелли, который "стал жертвой агрессивной России, развязавшей в Славянске войну на Донбассе".

"Будем бороться дальше!" – подчеркнул министр.

Ранее в этот день итальянский суд приговорил к 24 годам лишения свободы нацгвардейца  Маркива, признав его виновным в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году. В то же время обвинение просило для Маркива 17 лет тюрьмы.

Как сообщалось, украинский военнослужащий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии был задержан в Италии 30 июня 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста А.Роккелли вблизи г.Славянск Донецкой области в мае 2014 года.

В конце февраля 2018 года заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что Украина не имеет претензий к расследованию дела В.Маркива, но рассчитывает на объективность итальянской стороны в этом вопросе и согласие создать совместную следственную группу.

Прокуратура Павии просила приговорить Маркива к 17 годам заключения за содействие в умышленном убийстве Роккелли. Согласно аргументам стороны обвинения, старший сержант Нацгвардии Украины Маркив не совершал преступления убийства, но информировал руководство НГУ о движении гражданских лиц у фабрики Zeus Ceramica, а те, в свою очередь, контактировали с военными Вооруженных сил Украины, которые, по утверждению прокуратуры, из минометов открыли огонь по группе иностранных журналистов.

6 июля состоялось первое судебное заседание, на котором к делу приобщили гражданский иск союза итальянских журналистов к государству Украина.

Теги: #италия #маркив #суд #аваков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:29 13.07.2019
В Украину вернулся экс-сослуживец Маркива нардеп Маткивский, в отношении которого итальянский суд решил инициировать уголовное дело

В Украину вернулся экс-сослуживец Маркива нардеп Маткивский, в отношении которого итальянский суд решил инициировать уголовное дело

22:17 12.07.2019
Под посольством Италии проходит акция протеста с требованием требуют освободить нацгвардейца Маркива

Под посольством Италии проходит акция протеста с требованием требуют освободить нацгвардейца Маркива

20:20 12.07.2019
Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения в Украину осужденного в Италии нацгвардейца Маркива

Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения в Украину осужденного в Италии нацгвардейца Маркива

20:14 12.07.2019
Тимошенко призывает власти страны сделать все возможное для освобождения Маркива

Тимошенко призывает власти страны сделать все возможное для освобождения Маркива

19:05 12.07.2019
Суд в Италии решил направить запрос на открытие дела против свидетеля в деле Маркива – нардепа Маткивского

Суд в Италии решил направить запрос на открытие дела против свидетеля в деле Маркива – нардепа Маткивского

17:33 12.07.2019
Нардеп Арьев по приговору нацгвардейцу Маркиву: Любовь итальянской власти к Путину сказывается на правосудии

Нардеп Арьев по приговору нацгвардейцу Маркиву: Любовь итальянской власти к Путину сказывается на правосудии

16:38 12.07.2019
Суд в Италии приговорил нацгвардейца Маркива к 24 годам тюрьмы

Суд в Италии приговорил нацгвардейца Маркива к 24 годам тюрьмы

15:45 12.07.2019
КВСЗ просит суд взыскать с "Укрзализныци" 1,4 млрд грн за заказанные вагоны

КВСЗ просит суд взыскать с "Укрзализныци" 1,4 млрд грн за заказанные вагоны

11:39 12.07.2019
Суд отменил постановление ЦИК об отмене регистрации Кузьмина кандидатом в Раду - адвокат

Суд отменил постановление ЦИК об отмене регистрации Кузьмина кандидатом в Раду - адвокат

11:25 12.07.2019
Киевская Патриархия УПЦ КП просит суд запретить передавать в пользование Михайловский Златоверхий Монастырь

Киевская Патриархия УПЦ КП просит суд запретить передавать в пользование Михайловский Златоверхий Монастырь

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нетаньяху пригрозил "Хезболле" сокрушительным ударом, если она атакует Израиль

Под Николаевом автомобиль врезался в группу детей-велосипедистов, шестеро пострадавших

За минувшие сутки боевики 15 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, двое украинских военных ранены

Боевики в субботу 6 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, двое украинских военных получили боевые травмы

Аэропорт "Киев" возобновил работу

ПОСЛЕДНЕЕ

"Желтые жилеты" освистали Макрона и сцепились с полицией во время торжеств в Париже

В Азербайджане ветвь 500-летнего платана упала на туристов, пострадали 19 человек

Нетаньяху пригрозил "Хезболле" сокрушительным ударом, если она атакует Израиль

Под Николаевом автомобиль врезался в группу детей-велосипедистов, шестеро пострадавших

В Харьковской области загорелся электровоз, пострадавших нет, движение поездов приостановлено - полиция

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Украине в начале недели

У побережья Австралии произошло землетрясение магнитудой 6,6

В Британии нашли подозреваемого в утечке писем посла в Вашингтоне

В больницах Одесской области остается 15 человек отравившихся в лагере Сергеевки, из них 14 детей

США намерены на следующей неделе объявить о санкциях против Турции за приобретение у РФ С-400

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА