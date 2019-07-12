НАБУ вызвало Луценко на допрос 15 июля - Сарган

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызвало генерального прокурора Украины Юрия Луценко на допрос 15 июля в связи передачей дела участника Евромайдана Ивана Бубенчика другому составу прокуроров, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Да, подтверждаю", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

По ее информации, Луценко вызывается на допрос в НАБУ по поводу принятия им процессуального решения о передаче уголовного производства в отношении участника Евромайдана Ивана Бубенчика составу прокуроров во главе с заместителем генпрокурора Анжелой Стрижевской.

Сарган напомнила, что поводом для такого решения в апреле2018 года стали заявления участников Революции Достоинства и публикации ряда СМИ о предвзятой квалификации действий Бубенчика во время событий января-февраля 2014 года.

"Генпрокурор вызывается на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве, возбужденном по заявлению адвоката потерпевших. Этим адвокатом является Горошинский (Александр Горошинский - ИФ), известный защитник "беркутов" (сотрудников бывшего спецподразделения МВД "Беркут" - ИФ) и самого Януковича (экс президента Украины Виктора Януковича – ИФ)", - отметила Сарган.