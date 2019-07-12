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15:34 12.07.2019

Портнов сообщил о закрытии дела относительно подачи им в ГБР якобы заведомо неправдивого заявления

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Портнов сообщил о закрытии дела относительно подачи им в ГБР якобы заведомо неправдивого заявления

Бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что Национальная полиция закрыла уголовное производство относительно подачи им заведомо неправдивого сообщения о совершении преступления.

"Когда Порошенко (пятый президент Украины Петр Порошенко – ИФ) сообщил, что в отношении меня начато уголовное производство о якобы неправдивых заявлениях в ГБР (Государственное бюро расследований – ИФ) о совершении ним преступлений, он должен был спрогнозировать, что во втором шаге он получит ещё один быстрый удар – постановление о закрытии этого дела, которое приведёт к дополнительной юридической и информационной легализации моих действий", - написал Портнов в своем Telegram-канале в пятницу.

"Теперь юридически установлено, что никаких ложных сведений, предоставленных мной правоохранителям о его преступной деятельности нет", - добавил он.

Портнов также опубликовал сообщение Нацполиции, согласно которому уголовное производство от 21 июня 2019 года по факту возможного заведомо неправдивого сообщения о совершении преступления закрыто в связи с отсутствием состава правонарушения.

Как сообщалось, 25 июня адвокат Петра Порошенко Игорь Головань сообщил, что по факту заведомо неправдивых сообщений Портнова о якобы совершении преступлений пятым президентом Порошенко зарегистрировано уголовное производство.

"Ответственность за это предусмотрена Уголовным кодексом – заведомо неправдивые показания. Сейчас я могу сказать, что зарегистрировано уголовное производство по четырем эпизодам деятельности господина Портнова – заявлениям по ситуации с украинскими моряками, по телеканалу "Прямой", по "Кузне на Рыбальском" и по Высшему совету правосудия… По нашему глубокому убеждению, каждое из этих заявлений – это абсолютно неправдивое сообщение о преступлении, и мы на этом настаиваем, и зарегистрировано соответствующее уголовное производство", - рассказал Головань.

26 июня Игорь Головань сообщил, что уголовное производство по факту заведомо неправдивых сообщений Портнова о якобы совершении преступлений Порошенко зарегистрировано Нацполицией. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены 21 июня. Дело расследуется по ч.2 ст.383 (заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #производство #полиция #портнов
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