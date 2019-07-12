События

14:26 12.07.2019

На Оболони в Киеве неизвестные порезали агитационную палатку партии

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На Оболони в Киеве неизвестные порезали агитационную палатку партии

В Оболонском районе Киева на ул.Маршала Тимошенко неизвестные порезали агитационную палатку политической партии, по данному факту начато уголовное производство.

"Волонтеры, которые работают агитаторами, сообщили, что к ним подбежала группа неизвестных лиц, которые разбросали рекламные материалы и порезали палатку. После этого преступники скрылись в направлении станции метро "Минская"", - сообщает полиция г.Киева на странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых в совершении этого преступления.

Следственный отдел Оболонского управления полиции начал уголовное производство по ч.1 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Теги: #киев #агитация #выборы #хулиганство
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