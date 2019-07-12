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13:49 12.07.2019

Зеленский пообещал средства на реконструкцию аэропорта "Днепр"

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что в Днепре будет решен вопрос с реконструкцией международного аэропорта.

Как сообщает пресс-служба президента, во время рабочей поездки в пятницу в Днепропетровскую область Зеленский ознакомился с планом реконструкции международного аэропорта "Днепр", основная составляющая которой – строительство новой взлетно-посадочной полосы.

Президенту представили три варианта реконструкции аэропорта. Наиболее приемлемым является проект, предусматривающий строительство взлетно-посадочной полосы на месте старой. Другие варианты содержали предложение о возведения полосы на новой территории, что требовало дополнительной работы по отводу земель, следовательно, увеличения стоимости проекта и сроков.

"Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт", - подчеркнул Зеленский.

После реконструкции новая ВПП аэропорта "Днепр" будет соответствовать современным стандартам, иметь длину 2900 м с возможностью продления до 3200 м.

Для строительства новой полосы на месте старой нужно 1,5-2 года. Тендер на разработку проекта реконструкции комплекса аэропорта планируется на следующей неделе. Приблизительная общая стоимость реконструкции – 2,9 млрд грн.

Теги: #днепр #зеленский #реконструкция #аэропорт
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