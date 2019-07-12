События

13:07 12.07.2019

СБУ не предоставила разрешение Надежде Савченко на пересечение "линии разграничения" на Донбассе – Тука

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СБУ не предоставила разрешение Надежде Савченко на пересечение "линии разграничения" на Донбассе – Тука

 Служба безопасности Украины не предоставила разрешение на пересечение "линии разграничения" на Донбассе народному депутату Украины Надежде Савченко, сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Как и ожидал здравый смысл, Служба безопасности не предоставила разрешение на пересечение линии разграничения поклоннице сюрреализма и террористов – Надежде Савченко", - написал Тука на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Как сообщалось, 9 июля народный депутат Украины Надежда Савченко, которая баллотируется в Верховную Раду, и в отношении которой идет следствие, заявила о намерении посетить оккупированную Горловку (Донецкая обл.) для встречи с избирателями. Савченко отметила, что уже получила один пропуск от штаба Операции объединенных сил, чтобы пересечь КПВВ на линии разграничения, и ожидает другой пропуск, который выдает СБУ. По словам нардепа, ее команда в начале прошлой недели уже обратились за таким пропуском, и теперь ждут ответ.

5 июня партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" провела съезд, на котором было принято решение об участии во внеочередных выборах в Верховную Раду. Также 20 июня партия Надежды Савченко" выдвинула 7 кандидатов в народные депутаты по мажоритарным избирательным округам.

Как известно, Савченко подозревается правоохранительными органами в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст.14, ч. 2 ст. 28, ст.112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (террористический акт), ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Она находилась под стражей с 23 марта 2018 года.

12 апреля 2019 года Киевский апелляционный суд направил дело "Савченко-Рубана" в Броварской горрайонный суд Киевской области.

В ночь на 16 апреля Савченко и экс-руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан были освобождены из-под стражи, поскольку в полночь с 15 на 16 апреля истек срок их содержания под стражей, который не был продлен.

Теги: #тука #савченко #сбу #выборы
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