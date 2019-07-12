Киевская Патриархия УПЦ КП просит суд запретить передавать в пользование Михайловский Златоверхий Монастырь

В Окружной административный суд поступило ходатайство от Киевской Патриархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП) об обеспечении иска, в котором Киевская Патриархия УПЦ КП просит суд запретить Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Киевскому городскому совету (КГС) совершать действия по передаче в пользование объектов недвижимого имущества другим лицам.

"В частности, истец просит суд запретить Киевскому городскому совету и Киевской городской государственной администрации совершать какие-либо действия по прекращению пользования истцом домами Михайловского Златоверхого монастыря и церковью Успения Богородицы Пирогощи. В то же время, истец просит запретить КГС и КГГА совершать любые действия по передаче в пользование другим лицам, кроме Киевской Патриархии УПЦ КП, указанных объектов недвижимого имущества" – сообщается на сайте Окружного административного суда в пятницу.

На данный момент судом решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.