В офисе президента Украины отрицают, что у них были следственные действия

Государственное бюро расследований не проводило следственных действий в Офисе президента на ул.Банковой в четверг, 11 июля, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на информацию, полученную в пресс-службе Офиса президента Владимира Зеленского.

"Следователи ГБР были только 29 мая – по факту, обнародованному Данилюком (секретарь СНБО Александр Данилюк - ИФ). По поводу пропажи серверов и другого оборудования из Ситуационного центра АП… Больше не были", – заверили в Офисе главы государства.

При этом информацию об обысках в пресс-службе назвали "фейком" и заявили, что будут требовать ее опровержения.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что Государственное бюро расследований проводит в Офисе президента следственные действия, опрашивая работников Службы безопасности Украины, обеспечивающих деятельность ситуативной комнаты. Сотрудники ГБР якобы интересовались ведением протоколов заседаний, допрашивали тех, кто обеспечивал уровень секретности в этих помещениях.