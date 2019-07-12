Упавшая на рельсы метро в Киеве женщина погибла - полиция

Женщина, упавшая на рельсы на станции метро "Оболонь" Киевского метрополитена в пятницу утром, из-за чего на полчаса приостанавливалось движение на отрезке Оболонско-Теремковской линии Киевского метрополитена ("синяя линия", М2), погибла, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в полиции Киева.

"На станции метро Оболонь на рельсы упала женщина. Она погибла", - рассказали в главке.

Как сообщалось, движение между станциями "Контрактовая площадь" и "Героев Днепра" было закрыто около получаса из-за падения человека на рельсы, поезда следовали от станции "Теремки" только до "Контрактовой площади". Таким образом, были закрыты станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра".