Движение на синей линии Киевского метрополитена восстановлено

Движение поездов на Оболонско-Теремковской линии Киевского метрополитена ("синяя линия", М2), ранее приостанавливавшееся на участке меж жду станциями "Контрактовая площадь" и "Героев Днепра" из-за падения человека на рельсы, уже восстановлено.

"Внимание! Метрополитен работает в обычном режиме!", - говорится в сообщении, опубликованном на странице КП "Киевский метрополитен" в соцсети Facebook в пятницу/

Как сообщил ТСН источник в патрульной службе, движение приостанавливалось из-за того, что на пути упала женщина.

Движение на вышеуказанном участке было закрыто около получаса, поезда следовали от станции "Теремки" только до "Контрактовой площади". Таким образом, были закрыты станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра".