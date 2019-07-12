События

09:54 12.07.2019

В оккупированном Крыму убили сына делегата Курултая крымскотатарского народа

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В оккупированном Крыму убили сына делегата Курултая крымскотатарского народа

В оккупированном Крыму, в с.Ароматное Бахчисарайского района, найден убитым сын делегата Курултая крымскотатарского народа Фахри Мустафаев, сообщил журналист Шевкет Наматуллаев.

По его словам, сын делегата утром 9 июля выходил на телефонную связь, затем уехал в Симферополь. Спустя полчаса связи с ним уже не было, а 10 июля он был найден мертвым.

По словам журналиста, Фахри Мустафаеву было 38 лет, у него остались трое несовершеннолетних детей.

Как сообщается на сайте телеканала ATR, информацию о гибели Мустафаева подтвердила и юрист Хатидже Мамут, которая ранее сообщила о его пропаже. "Нашли мертвым в районе села Ароматное, а точнее в Репино. Отец его опознал. Убийца закопал тело Фахри", - сообщила она.

В настоящее время правоохранители проводят следственные и оперативные действия.

Теги: #крым #татары #курултай #убийство
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