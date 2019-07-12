Движение на синей линии Киевского метрополитена приостановлено из-за падения человека на рельсы

Движение поездов от ст. метро "Контрактовая площадь" до "Героев Днепра" приостановлено из-за падения человека на рельсы.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", об этом информируют пассажиров по громкой связи в метрополитене.

На странице метрополитена в соцсети "Фейсбук" сообщается, что движение осуществляется от станции "Теремки" до "Контрактовой площади".

"На станции "Оболонь" пассажир на рельсах", - информирует метрополитен.

Таким образом, закрыты станции "Тараса Шевченко", "Почайная", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра".