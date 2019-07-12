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09:46 12.07.2019

Американский генерал сообщил о планах США организовать военное сопровождение танкеров в Персидском заливе

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Американский генерал сообщил о планах США организовать военное сопровождение танкеров в Персидском заливе

Вашингтон и его союзники обсуждают возможность боевого сопровождения для танкеров, проходящих через акваторию Персидского залива, заявил на слушаниях в Сенате США кандидат на пост объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) генерал Марк Милли.

Западные СМИ приводят слова Милли, который заявил, что США стараются создать коалицию "с целью предоставления военного, морского сопровождения для коммерческих судов".

"Я думаю, что эта тема получит развитие в ближайшую пару недель", - пояснил генерал.

По его словам, США играют крайне важную роль в обеспечении свободы навигации в Персидском заливе.

Нынешний председатель ОКНШ Джозеф Данфорд ранее заявлял, что США работают над формированием военной коалиции для защиты коммерческого судоходства у берегов Ирана и Йемена на фоне повышенной напряженности в регионе после нападений в мае и июне на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

США возложили ответственность за все эти инциденты на Иран.

Ранее в четверг телеканал Sky News сообщил со ссылкой на министерство обороны Великобритании, что три иранских корабля пытались помешать проходу британского нефтяного танкера через Ормузский пролив. Фрегат Королевских ВМС Великобритании HMS Montrose, сопровождавший танкер, направил свои палубные орудия на иранцев и сделал устное предупреждение. После этого иранские корабли отступили.

Корпус стражей Исламской революции, в свою очередь, отверг обвинения в создании помех в Ормузском проливе, заявив, что если бы команды о захвате каких-либо судов были даны, то они были бы исполнены незамедлительно.

Накануне президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Великобритания может столкнуться с неприятными последствиями в связи с задержанием ранее танкера с иранской нефтью вблизи Гибралтара.

Впоследствии на фоне угроз Ирана Великобритания направила в район Ормузского пролива фрегат HMS Montrose для сопровождения своих танкеров.

Теги: #сша #танкеры #иран
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