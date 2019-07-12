События

08:50 12.07.2019

В Киеве частично ограничат движение возле станции метро "Днепр"

1 мин читать

В Киеве частично ограничат движение транспорта возле станции метро "Днепр" в связи с проведением ремонтных работ, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"С 12 июля начнется ремонт транспортного узла у станции метро "Днепр", движение транспорта частично ограничат. А именно эстакады с Днепровского спуска на Набережное шоссе (съезд к мосту метро). Будут обновлять конструкции путепровода (в частности, ригели)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ремонт продлится с 12 по 25 июля. В это время движение транспорта будет частично ограничено.

Теги: #киев #украина #движение #ограничение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:51 12.07.2019
Движение на синей линии Киевского метрополитена приостановлено из-за падения человека на рельсы

Движение на синей линии Киевского метрополитена приостановлено из-за падения человека на рельсы

08:43 12.07.2019
Германия выделила Украине 760 тыс. евро помощи пострадавшим на Донбассе

Германия выделила Украине 760 тыс. евро помощи пострадавшим на Донбассе

07:42 12.07.2019
Суд упразднил постановление ЦИК об отмене регистрации Кузьмина кандидатом в Раду

Суд упразднил постановление ЦИК об отмене регистрации Кузьмина кандидатом в Раду

07:40 12.07.2019
В Раде в пятницу объявят о времени завершения 10 сессии парламента 8 созыва

В Раде в пятницу объявят о времени завершения 10 сессии парламента 8 созыва

07:11 12.07.2019
Боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще два ранены

Боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще два ранены

06:32 12.07.2019
Харьковская полиция расследует поджог магазина ритуальных услуг, расположенного в жилой многоэтажке

Харьковская полиция расследует поджог магазина ритуальных услуг, расположенного в жилой многоэтажке

05:36 12.07.2019
Госисполнитель пойдет под суд за фиктивную продажу арестованной квартиры в Харькове

Госисполнитель пойдет под суд за фиктивную продажу арестованной квартиры в Харькове

04:27 12.07.2019
Во Львове депутаты горсовета поддержали проект строительства метрополитена

Во Львове депутаты горсовета поддержали проект строительства метрополитена

03:04 12.07.2019
В Офисе Зеленского заявляют о принятии Избирательного кодекса с нарушениями регламента Рады

В Офисе Зеленского заявляют о принятии Избирательного кодекса с нарушениями регламента Рады

02:38 12.07.2019
Куницкий заявил, что ЦИК приняла политически мотивированное решение о снятии его с выборов, но он восстановится через суд

Куницкий заявил, что ЦИК приняла политически мотивированное решение о снятии его с выборов, но он восстановится через суд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В оккупированном Крыму убили сына делегата Курултая крымскотатарского народа

Германия выделила Украине 760 тыс. евро помощи пострадавшим на Донбассе

Палата представителей США одобрила поправку в законопроект оборонного бюджета на 2020-й год о новых санкциях в отношении России

Боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще два ранены

Суд ЕС отменил санкции, продленные ЕС для Януковича и его сына в 2016-2017 годах и для ряда его соратников в 2018 году

ПОСЛЕДНЕЕ

Иран потребовал от Лондона отказаться от опасной игры и освободить задержанный танкер

В оккупированном Крыму убили сына делегата Курултая крымскотатарского народа

Американский генерал сообщил о планах США организовать военное сопровождение танкеров в Персидском заливе

Депутаты горсовета Львова поддержали проект строительства метрополитена

Палата представителей США одобрила поправку в законопроект оборонного бюджета на 2020-й год о новых санкциях в отношении России

Из-за вражеского обстрела боевиков в Чермалыке умер мирный житель

Зеленский в пятницу посетит комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог"

В Москве отпустили задержанных под судом крымских татар

ЦИК уже зарегистрировала 755 официальных наблюдателей на внеочередных парламентских выборах

В Одессе правоохранители проверяют сообщение о минировании ночного клуба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА