В Киеве частично ограничат движение возле станции метро "Днепр"

В Киеве частично ограничат движение транспорта возле станции метро "Днепр" в связи с проведением ремонтных работ, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"С 12 июля начнется ремонт транспортного узла у станции метро "Днепр", движение транспорта частично ограничат. А именно эстакады с Днепровского спуска на Набережное шоссе (съезд к мосту метро). Будут обновлять конструкции путепровода (в частности, ригели)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ремонт продлится с 12 по 25 июля. В это время движение транспорта будет частично ограничено.