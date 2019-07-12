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08:43 12.07.2019

Германия выделила Украине 760 тыс. евро помощи пострадавшим на Донбассе

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Германия выделила Украине 760 тыс. евро помощи пострадавшим на Донбассе

Федеральное правительство Германии выделило 760 тыс. евро на реабилитацию пострадавших от военных действий на Донбассе, сообщила пресс-служба немецкого посольства в Украине.

"Федеральное правительство Германии предоставляет Мальтийской службе помощи в Мире дополнительные 760 тыс. евро для продолжения проекта, который эта служба осуществляет в Украине - "Вклад в психосоциальную стабилизации пострадавших в конфликте в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что раньше федеральное правительство уже предоставило Мальтийской службе 2 млн. евро для гуманитарных мер помощи, направленной внутрь перемещенным лицам и пострадавшим от конфликта в Украине.

В посольстве также отметили, что с 2018г. в рамках проекта оказана помощь более 7 тыс. пострадавших, а в июле текущего года стартует новая фаза вспомогательного проекта в общинах Луганской и Донецкой областей вдоль линии разграничения, которые находятся на подконтрольной украинскому правительству территории.

"С этой целью открываются несколько центров психосоциальной адаптации. Также в отдаленных общинах людей, нуждающихся в помощи, будут посещать мобильные команды поддержки", - отметили в посольстве.

Теги: #помощь #украина #донбасс #германия
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