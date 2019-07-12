В Раде в пятницу объявят о времени завершения 10 сессии парламента 8 созыва

На пленарном заседании парламента в пятницу объявят о времени завершения работы десятой сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва.

Согласно повестки дня, обнародованной на сайте парламента, это объявление прозвучит в 13.00.

Народные депутаты традиционно в этот день пленарной недели зададут вопросы правительству.

Согласно графику работы Верховной Рады, сегодня – последний день ее работы в пленарном режиме.

На следующей неделе (15-19 июля) народные депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях.