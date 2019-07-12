События

07:11 12.07.2019

Боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще два ранены

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За минувшие сутки боевики на Донбассе 24 раза обстреляли украинские позиции, погиб один украинский военнослужащий, еще два ранены, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"11 июля вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм... В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий погиб и двое получили ранения", - сказано в сводке, обнародованной на странице пресс-центра в Фейсбук во вторник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, дважды вблизи Тарамчука - из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, рядом с Широкино - из стрелкового оружия, два раза неподалеку Новоселовки Второй - из минометов калибра 120 и 82 мм, дважды окраину Песок - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, в районе н.п. Пищевики - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. три раза вблизи Марьинки - из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, рядом с Гнутово - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия, окраину Чермалыка - из артиллерийской системы калибра 122 мм, в районе н.п. Лебединский - из стрелкового оружия, вблизи Новомихайловки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, рядом с Березовым - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских военнослужащих были обстреляны 7 раз. В частности, вблизи Новолуганского - из артиллерийской системы калибра 122 мм, миномета калибра 120 мм и автоматического гранатомета, трижды рядом с Зайцево - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, два раза неподалеку Луганска - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, в районе н.п. Светлодарск - из миномета калибра 120 мм и гранатометов различных систем.

По данным украинской разведки 11 июля три боевика уничтожены и четверо ранены.

"С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил", - отметили в штабе.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил три обстрелы позиций украинских защитников рядом с Лебединским - из ручного противотанкового гранатомета, вблизи Новотроицкого - из миномета калибра 82 мм, окраину Водяного - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских военнослужащих были обстреляны два раза неподалеку Зайцево - из противотанкового ракетного комплекса, окраину Майского - из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета.

Теги: #оос #сводка #украина
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