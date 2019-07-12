Боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще два ранены

За минувшие сутки боевики на Донбассе 24 раза обстреляли украинские позиции, погиб один украинский военнослужащий, еще два ранены, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"11 июля вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм... В результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий погиб и двое получили ранения", - сказано в сводке, обнародованной на странице пресс-центра в Фейсбук во вторник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 17 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, дважды вблизи Тарамчука - из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, рядом с Широкино - из стрелкового оружия, два раза неподалеку Новоселовки Второй - из минометов калибра 120 и 82 мм, дважды окраину Песок - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, в районе н.п. Пищевики - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. три раза вблизи Марьинки - из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, рядом с Гнутово - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия, окраину Чермалыка - из артиллерийской системы калибра 122 мм, в районе н.п. Лебединский - из стрелкового оружия, вблизи Новомихайловки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, рядом с Березовым - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских военнослужащих были обстреляны 7 раз. В частности, вблизи Новолуганского - из артиллерийской системы калибра 122 мм, миномета калибра 120 мм и автоматического гранатомета, трижды рядом с Зайцево - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, два раза неподалеку Луганска - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, в районе н.п. Светлодарск - из миномета калибра 120 мм и гранатометов различных систем.

По данным украинской разведки 11 июля три боевика уничтожены и четверо ранены.

"С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил", - отметили в штабе.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил три обстрелы позиций украинских защитников рядом с Лебединским - из ручного противотанкового гранатомета, вблизи Новотроицкого - из миномета калибра 82 мм, окраину Водяного - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских военнослужащих были обстреляны два раза неподалеку Зайцево - из противотанкового ракетного комплекса, окраину Майского - из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета.