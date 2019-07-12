События

06:32 12.07.2019

Харьковская полиция расследует поджог магазина ритуальных услуг, расположенного в жилой многоэтажке

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В ночь на пятницу в магазине ритуальных услуг "Печальный ангел", расположенном на первом этаже 9-этажного дома, произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 2:50.

"К месту происшествия были направлены 4 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице в составе 25 спасателей. На момент их прибытия огнем полностью был охвачен магазин на площади 80 кв.м. Горели изделия и мебель ритуального торгового заведения. Во время пожара произошло задымление лестничной клетки и помещений непосредственно жилого дома, в результате чего спасателям пришлось эвакуировать 43 жителей квартир многоэтажки", - говорится в сообщении.

Спасатели не допустили распространение пламени на другие торговые заведения, расположенные на первом этаже дома, а также на жилые квартиры.

В 3:17 пожар был локализован, а в 4:25 полностью ликвидирован.

Пострадавших в результате пожара нет, сумма ущерба, нанесенного владельцу магазина устанавливается.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, предварительная причина возгорания - поджог, начато уголовное производство по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #магазин #украина #поджог #харьков
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