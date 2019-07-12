Госисполнитель пойдет под суд за фиктивную продажу арестованной квартиры в Харькове

Харьковская местная прокуратура № 1 направила в Октябрьский районный суд города обвинительный акт в отношении бывшего главного исполнителя одного из районных отделов Госисполнительной службы.

"40-летней женщине инкриминируют злоупотребление служебным положением и служебный подлог (ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК Украины)", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, квартиру площадью более 120 кв.м, принадлежавшую по праву собственности территориальной громаде Харькова, путем искусственно созданного судебного спора пытались присвоить мошенники - якобы в счет непогашенного долга. Им это не удалось, поскольку схему раскрыли, а на недвижимость наложили арест.

Вместе с тем следствие выяснило, что госисполнитель скрыла сведения об аресте квартиры, подделала материалы исполнительного производства и в начале прошлого года подготовила документы для реализации арестованной недвижимости через электронный аукцион.

Победитель торгов заплатил за квартиру чуть более 1 млн. грн. Средства поступили на счет районного отдела исполнительной службы, где работала подозреваемая. После этого их распределили между участниками исполнительного производства. Однако оформить право собственности на имущество покупатель не смог, поскольку выяснилось, что квартира принадлежит территориальной общине и была выставлена на продажу незаконно.

В ходе расследования было также установлено, что противоправные действия подозреваемой стали возможными, благодаря согласованию их с начальником районного отдела Государственной исполнительной службы, который, по мнению следствия, халатно отнесся к своим обязанностям и не проверил законность составления документов подчиненной. Сейчас чиновнику объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины.