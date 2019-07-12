События

05:36 12.07.2019

Госисполнитель пойдет под суд за фиктивную продажу арестованной квартиры в Харькове

2 мин читать

Харьковская местная прокуратура № 1 направила в Октябрьский районный суд города обвинительный акт в отношении бывшего главного исполнителя одного из районных отделов Госисполнительной службы.

"40-летней женщине инкриминируют злоупотребление служебным положением и служебный подлог (ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК Украины)", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, квартиру площадью более 120 кв.м, принадлежавшую по праву собственности территориальной громаде Харькова, путем искусственно созданного судебного спора пытались присвоить мошенники - якобы в счет непогашенного долга. Им это не удалось, поскольку схему раскрыли, а на недвижимость наложили арест.

Вместе с тем следствие выяснило, что госисполнитель скрыла сведения об аресте квартиры, подделала материалы исполнительного производства и в начале прошлого года подготовила документы для реализации арестованной недвижимости через электронный аукцион.

Победитель торгов заплатил за квартиру чуть более 1 млн. грн. Средства поступили на счет районного отдела исполнительной службы, где работала подозреваемая. После этого их распределили между участниками исполнительного производства. Однако оформить право собственности на имущество покупатель не смог, поскольку выяснилось, что квартира принадлежит территориальной общине и была выставлена на продажу незаконно.

В ходе расследования было также установлено, что противоправные действия подозреваемой стали возможными, благодаря согласованию их с начальником районного отдела Государственной исполнительной службы, который, по мнению следствия, халатно отнесся к своим обязанностям и не проверил законность составления документов подчиненной. Сейчас чиновнику объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Теги: #госисполнитель #украина #суд #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:32 12.07.2019
Харьковская полиция расследует поджог магазина ритуальных услуг, расположенного в жилой многоэтажке

Харьковская полиция расследует поджог магазина ритуальных услуг, расположенного в жилой многоэтажке

04:27 12.07.2019
Во Львове депутаты горсовета поддержали проект строительства метрополитена

Во Львове депутаты горсовета поддержали проект строительства метрополитена

03:04 12.07.2019
В Офисе Зеленского заявляют о принятии Избирательного кодекса с нарушениями регламента Рады

В Офисе Зеленского заявляют о принятии Избирательного кодекса с нарушениями регламента Рады

02:38 12.07.2019
Куницкий заявил, что ЦИК приняла политически мотивированное решение о снятии его с выборов, но он восстановится через суд

Куницкий заявил, что ЦИК приняла политически мотивированное решение о снятии его с выборов, но он восстановится через суд

01:50 12.07.2019
Из-за вражеского обстрела боевиков в Чермалыке умер мирный житель

Из-за вражеского обстрела боевиков в Чермалыке умер мирный житель

00:30 12.07.2019
Зеленский в пятницу посетит комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог"

Зеленский в пятницу посетит комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог"

00:17 12.07.2019
В Москве отпустили задержанных под судом крымских татар

В Москве отпустили задержанных под судом крымских татар

00:14 12.07.2019
В МИД Украины назвали позорным решение Генпрокуратуры РФ признать "нежелательной" деятельность "Всемирного конгресса украинцев"

В МИД Украины назвали позорным решение Генпрокуратуры РФ признать "нежелательной" деятельность "Всемирного конгресса украинцев"

22:56 11.07.2019
ЦИК уже зарегистрировала 755 официальных наблюдателей на внеочередных парламентских выборах

ЦИК уже зарегистрировала 755 официальных наблюдателей на внеочередных парламентских выборах

22:55 11.07.2019
В Одессе правоохранители проверяют сообщение о минировании ночного клуба

В Одессе правоохранители проверяют сообщение о минировании ночного клуба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд ЕС отменил санкции, продленные ЕС для Януковича и его сына в 2016-2017 годах и для ряда его соратников в 2018 году

Североатлантический совет НАТО посетит Украину в конце октября

Рада усилила ответственность за педофилию и ввела принудительную химическую кастрацию

Объединенные силы отказываются от ответного огня в сторону боевиков, если это угрожает мирному населению – командующий ООС

Суд Евросоюза вскоре может вынести решения об отмене санкций ЕС против Януковича и его окружения – Сарган

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики обстреляли агропредприятие "Бахмутский аграрный союз" на Донбассе

Лондон предлагает Украине помощь в налаживании межгосударственного диалога и стабилизации конфликтов на региональном уровне - ОПУ

Правда о Волынской трагедии должна быть установлена на основе достоверных архивных материалов – МИД Украины

Молдова и Украина намерены общими усилиями защитить свои границы от преступности и контрабанды - Санду

На Донбассе с начала суток боевики 11 раз нарушил "режим тишины", один военный ранен

МИД призывает международное сообщество отреагировать на массовые задержания 45 крымских татар на акциях в Москве

Пристайко примет участие во встрече советников лидеров участников "нормандского формата" 12 июля

Премьер Молдовы на украинском языке заявила о поддержке территориальной целостности Украины и уважении к ее защитникам

Тайник со взрывчаткой в Брюсселе оставил умерший в 2011 году отставной российский военный, утверждает бельгийская прокуратура

Суд ЕС отменил санкции, продленные ЕС для Януковича и его сына в 2016-2017 годах и для ряда его соратников в 2018 году

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА