Из-за вражеского обстрела боевиков в Чермалыке умер мирный житель

На Донбассе вечером в четверг в результате артиллерийского обстрела боевиков населенного пункта Чермалык был ранен местный житель, который впоследствии скончался, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"11 июля, около 21:00 в населенном пункте Чермалык во время вражеского артиллерийского обстрела получил ранение гражданин Украины 1970 года... Вскоре от полученных травм мужчина скончался", - говорится в сообщении штаба ООС в Фейсбук.

По информации пресс-центра, вражеский снаряд упал прямо во двор частного дома.

Отмечается, что военные медики одной из частей Объединенных сил оказали пострадавшему медицинскую помощь и провели эвакуацию раненого гражданского гражданина.

Пострадавшего жителя незамедлительно доставили санитарным транспортом в сопровождении санитарного инструктора к месту оказания профессиональной медицинской помощи, но вскоре он умер.

В штабе подчеркнули, что украинские военнослужащие подавили вражескую активност, однако боевики не впервые пренебрегаеют нормами международного гуманитарного права и ударили из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.