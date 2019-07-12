События

00:30 12.07.2019

Зеленский в пятницу посетит комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог"

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Зеленский в пятницу посетит комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог"

Президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская обл.), сообщила пресс-служба компании.

"Пользуясь случаем, АрселорМиттал Кривой Рог приглашает главу государства к себе на промплощадку. Покажем, как компания инвестирует в развитие производства и выполняет свои экологические обязательства", - говорится в сообщении компании в соцсети Фейсбук в ночь в четверг.

Теги: #arcelormittal #зеленский #украина #визит
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Интерфакс-Украина
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