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00:17 12.07.2019

В Москве отпустили задержанных под судом крымских татар

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В Москве отпустили 50 задержанных крымских татар, которых задержали в ходе акции протеста ранее в четверг под Верховным судом Российской Федерации, сообщает общественная организация "Крымская солидарность".

По информации адвокатов, на всех задержанных составили административные протоколы по ст. 202.2 ч. 5 КоАП РФ об административных нарушениях (нарушение установленного порядка организации митинга).

"Судебные заседания по этим протоколам должны состояться 29 июля. Мы намерены присутствовать и отстаивать позицию сегодня задержанных крымских татар", - отметили правозащитники.

Также в организации добавили, что все задержанные находились в отделениях Мещанского и Таганского ОВД. Также задержанным грозит штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с неправомерным задержанием российскими силовиками 45 крымских татар, которые собрались у здания Верховного суда РФ в Москве на мирную акцию поддержки соотечественников, осужденных по сфабрикованным обвинениям в участии в деятельности т.н. "террористической организации".

Теги: #рф #освобождение #москва #украина #крымские_татары
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