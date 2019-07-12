В Москве отпустили задержанных под судом крымских татар

В Москве отпустили 50 задержанных крымских татар, которых задержали в ходе акции протеста ранее в четверг под Верховным судом Российской Федерации, сообщает общественная организация "Крымская солидарность".

По информации адвокатов, на всех задержанных составили административные протоколы по ст. 202.2 ч. 5 КоАП РФ об административных нарушениях (нарушение установленного порядка организации митинга).

"Судебные заседания по этим протоколам должны состояться 29 июля. Мы намерены присутствовать и отстаивать позицию сегодня задержанных крымских татар", - отметили правозащитники.

Также в организации добавили, что все задержанные находились в отделениях Мещанского и Таганского ОВД. Также задержанным грозит штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с неправомерным задержанием российскими силовиками 45 крымских татар, которые собрались у здания Верховного суда РФ в Москве на мирную акцию поддержки соотечественников, осужденных по сфабрикованным обвинениям в участии в деятельности т.н. "террористической организации".