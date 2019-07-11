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22:56 11.07.2019

ЦИК уже зарегистрировала 755 официальных наблюдателей на внеочередных парламентских выборах

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Центральная избирательная комиссия в среду зарегистрировала 157 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019.

По сообщению отдела ЦИК по связям со СМИ, в частности, один официальный наблюдатель зарегистрирован от Словацкой Республики, 4 - от Японии, 27 - от Международного Республиканского Института (МРИ), 125 - от международной неправительственной организации "CANADEM".

Всего по состоянию на 11 июля ЦИК зарегистрировала 755 официальных наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов. В частности, от 9 иностранных государств - 56 человек, от 13 международных организаций - 699 человек.

Теги: #наблюдатели #цик #украина #выборы
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