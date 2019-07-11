В Одессе правоохранители проверяют сообщение о минировании ночного клуба

Одесские правоохранители проводят проверку по поступившей в полицию информации о минировании ночного клуба "Аркадия", сообщила пресс-служба Национальной полиции Одесской области.

"Полиция проверяет информацию о минировании ночного развлекательного заведения Аркадия. Анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило в полицию сегодня в 21:26", - говорится в сообщении.

На место происшествия направили экспертов взрывотехнического управления, кинологов и следственно-оперативную группу Шевченковского отделения полиции.

Проводится дальнейшая проверка.