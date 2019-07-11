Боевики обстреляли агропредприятие "Бахмутский аграрный союз" на Донбассе

Украинская сторона СЦКК сообщает об обстрелах боевиками агропредприятия "Бахмутский аграрный союз", сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"Сегодня, 11 июля, наблюдательный группа УС СЦКК осуществила фотофиксацию по факту обстрела участка местности вблизи поселка Новолуганское Донецкой области", - говорится в сообщении пресс-центра на странице в Фейсбук.

Как отмечается, 10 июля, примерно в 21:00 противник совершил обстрел ООО "Бахмутский аграрный союз". Установлено, что огонь противник вел из артиллерийских систем калибра 122 мм, по направлению оккупированной Горловки.

По информации пресс-центра, на сельскохозяйственном поле военные зафиксировали две огромные воронки, именно от взрыва артиллерийских снарядов калибра 122 мм.

Кроме того, в результате обстрела поврежден газопровод, провода линии электропередач и информационный щит свинокомплекса ООО "Бахмутский аграрный союз".

Пострадавших среди работников не выявлено.

"Бахмутский аграрный союз" - агропромышленная холдинговая компания с вертикально интегрированной структурой, включающей в себя предприятия промышленного свиноводства и птицеводства, мясопереработки, растениеводства и производства комбикормов.