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20:53 11.07.2019

Лондон предлагает Украине помощь в налаживании межгосударственного диалога и стабилизации конфликтов на региональном уровне - ОПУ

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Лондон предлагает Украине помощь в налаживании межгосударственного диалога и стабилизации конфликтов на региональном уровне - ОПУ

Первый заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Сергей Трофимов обсудил с заместителем посла Великобритании в Украине Хелен Фейзи (Helen Fazey) и руководительницей программ британского правительства в Украине Хемой Котечей (Hema Kotecha) помощь в налаживании межгосударственном диалога и стабилизации конфликтов на региональном уровне.

Как сообщает офис президента Украины в четверг на странице в соцсети Фейсбук, во время встречи Фейзи предложила дальнейшую программную помощь для имплементации позитивных изменений в Украине.

"Также Хэма Котеча заявила о возможности предоставить экспертную помощь и профессиональную оценку, в частности в налаживании межгосударственного диалога на политическом уровне, стабилизации конфликтов на региональном уровне, диалога между общинами", - сказано в сообщении.

Со своей стороны Трофимов поддержал такие намерения, заявив о готовности в дальнейшем сотрудничать в этом вопросе, и подчеркнул важность помощи со стороны партнеров.

Представители Великобритании также ознакомили с опытом реализации в Украине различных проектов, начиная с 2014 года. Так, только в 2018-2019 финансовом году британского правительство выделило 35 млн фунтов стерлингов на реализацию более 70 проектов в 7 направлениях. В этот же период предусмотрено дальнейшее финансирование программ на сумму 37 млн фунтов в областях: управление и реформы, коммуникации, образование и культура, права человека, гуманитарная сфера, предупреждение конфликтов, стабильность и безопасность, борьба с коррупцией.

Теги: #помощь #украина #британия
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