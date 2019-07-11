На Донбассе с начала суток боевики 11 раз нарушил "режим тишины", один военный ранен

На Донбассе с начала четверга боевики 11 раз нарушил режим прекращения огня, один военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"С начала суток враг 11 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также с гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сводке пресс-центра ООС на странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 6 обстрелов позиций украинских сил.

В районе ответственности ОТГ "Север" незаконные вооруженные формирования совершили 5 обстрелов позиций объединенных сил:

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ", – сказано в сводке ООС.

За минувшие сутки, 10 июля, боевики 42 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 28 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружения.