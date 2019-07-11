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20:14 11.07.2019

МИД призывает международное сообщество отреагировать на массовые задержания 45 крымских татар на акциях в Москве

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МИД призывает международное сообщество отреагировать на массовые задержания 45 крымских татар на акциях в Москве

Министерство иностранных дел Украины протестует против массовых задержаний крымских татар в Москве и призывает международное сообщество усилить давление на Россию с целью прекращения преследования крымскотатарского народа.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным задержанием российскими силовиками 45 крымских татар, которые собрались у здания Верховного суда РФ в Москве на мирную акцию поддержки соотечественников, осужденных по сфабрикованным обвинениям в участии в деятельности т.н. "террористической организации", - сказано в заявлении МИД Украины, распространенном пресс-службой министерства в четверг.

По мнению Киева, вчерашний разгон пикета крымских татар близ Кремля и сегодняшнее безосновательное задержание митингующих снова продемонстрировало "неизменность репрессивной политики РФ в отношении крымских татар, направленной на вытеснение крымскотатарского народа с временно оккупированного полуострова".

Само же решение Верховного суда РФ по апелляции на решение Северо-Кавказского окружного военного суда по "Cправа Хизб ут-Тахрир", которое на несколько месяцев уменьшает многолетние сроки заключения незаконно удерживаемых украинских граждан МИД Украины называет "циничным издевательством над украинскими политическими заключенными", а также "подтверждает факт отсутствия справедливого и независимого судопроизводства в РФ".

"Призываем международное сообщество осудить эти неправомерные действия Российской Федерации и усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения нарушений прав человека и преследования крымскотатарского народа, а Российскую Федерацию – немедленно освободить незаконно удерживаемых в РФ граждан Украины", - сказано в заявлении МИД.

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Интерфакс-Украина
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