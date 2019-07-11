Пристайко примет участие во встрече советников лидеров участников "нормандского формата" 12 июля

Заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко примет участие во встрече внешнеполитических советников глав государств и правительств стран "нормандского формата" (Россия, Франция, Германия, Украина), которая пройдет 12 июля в Париже.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе президента Украины, Пристайко будет представлять украинскую сторону на этой встрече.

Ранее пресс-служба правительства ФРГ сообщила, что данная встреча состоится 12 июля в Париже.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил "Интерфаксу", что с российской стороны во встрече примет участие помощник президента РФ Владислав Сурков.