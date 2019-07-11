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19:02 11.07.2019

Премьер Молдовы на украинском языке заявила о поддержке территориальной целостности Украины и уважении к ее защитникам

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Премьер Молдовы на украинском языке заявила о поддержке территориальной целостности Украины и уважении к ее защитникам

Премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила о поддержке территориальной целостности Украины и уважении к украинцам, которые отдали жизнь за ее защиту.

"Мы в Молдове полностью поддерживаем территориальную целостность Украины, и я ощущаю глубокое уважение и почтение к тем украинцам, которые пожертвовали своей жизнью, чтобы защитить свою страну, ее суверенитет, будущее как европейского государства", - сказала она на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг в Киеве, начав свое выступление на украинском языке.

Теги: #поддержка #молдова #украина #премьер
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