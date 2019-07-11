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16:24 11.07.2019

Суд ЕС отменил санкции, продленные ЕС для Януковича и его сына в 2016-2017 годах и для ряда его соратников в 2018 году

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Суд ЕС отменил санкции, продленные ЕС для Януковича и его сына в 2016-2017 годах и для ряда его соратников в 2018 году

Суд Европейского Союза отменил санкции ЕС, продленные для бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в 2016-2017 годах, а для ряда его соратников – продленные в 2018 году.

Соответствующее решение было принято Судом ЕС в четверг по результатам рассмотрения жалоб бывших высокопоставленных чиновников, среди которых Виктор Янукович, его сын Александр, бывший министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-премьер-министр Сергей Арбузов, бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка и его сын Артем Пшонка и экс-глава администрации президента Андрей Клюев.

В пресс-релизе, распространенном по результатам рассмотрения их жалоб, сказано, что эти лица были впервые включены в 2014 году в список лиц, подлежащих замораживанию средств, на том основании, что они подлежали к уголовному преследованию в Украине для расследования преступлений, связанных с растратой украинских государственных средств и их незаконным переводом за пределы Украины.

"Решение о замораживании средств в отношении этих лиц неоднократно продлевалось на один год на том основании, что украинские власти привлекали их к уголовной ответственности за незаконное присвоение государственных средств или активов. Они подали иски в Генеральный суд, оспаривая действия (ЕС), продлевающие замораживание их средств в 2016 и 2017 годах в том, что касается Виктора Януковича и одного из его сыновей, а в 2018 году в отношении других лиц, на том основании, что, в частности, Совет не выполнил критерии включения в перечень. Согласно сегодняшнему решению, Генеральный суд поддерживает действия украинцев, отменяя ограничительные меры, принятые против них в течение этих периодов", - сказано в пресс-релизе.

Обосновывая данное решение, Суд ЕС отметил, что, "применяя принципы прецедентного права, вытекающего из решения Суда в деле Азаров против Совета, он напоминает, что судебная система ЕС должна рассматривать законность всех действий ЕС в свете основных прав".

"В связи с этим, хотя Совет может основывать принятие или сохранение ограничительных мер на решении третьего государства, он должен сам проверить, в частности, были ли соблюдены права на защиту и право на эффективную судебную защиту во время принятия решения. Суд считает, что в обосновании действий Совета продлить ограничительные меры не содержится ни единой ссылки на тот факт, что Совет проверил соблюдение таких прав", - считает Суд.

Кроме того, по мнению Суда, "никакая информация, содержащаяся в письмах украинских властей, на которых Совет основывал свое решение о применении ограничительных мер, не позволяет считать, что Совет располагал достаточной информацией для того, чтобы проверить, были ли соблюдены эти права".

"Также Совет был обязан проводить такую проверку независимо от каких-либо доказательств, представленных украинцами, заинтересованными в замораживании средств", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, Суд усомнился в том, что решение украинских властей о возбуждении и ведении уголовных дел, на основании чего было принято решение применить ограничительные меры, были приняты "в соответствии с правами защиты и правом на эффективную судебную защиту".

"Суд приходит к выводу, что ни одно из предоставленных ему сведений не устанавливает, что Совет подтвердил, что украинские судебные органы соблюдали указанные права прежде чем распространять ограничительные меры. Поэтому он отменяет действия Совета, продлевающие ограничительные меры на периоды с 6 марта 2016 года по 6 марта 2017 года и с 6 марта 2017 года по 6 марта 2018 года в отношении Виктора Януковича и одного из его сыновей, и с 6 марта 2018 года по 6 марта 2019 года в отношении других украинцев", - сообщил Суд ЕС.

Ранее в этот день пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Суд Евросоюза в ближайшее время может аннулировать санкции в отношении экс-президента Украины Януковича и его окружения. В то же время она подчеркнула, что решение суда Евросоюза никак "не повлияет на ход расследований относительно упомянутых лиц, которые осуществляются правоохранительными органами Украины".

В Генпрокуратуре также заявили, что действующие санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продлены в марте 2019 года и останутся в силе.

Как сообщалось, 11 марта Европейский Союз продлил еще на год санкции (до 6 марта 2020 года) в виде замораживания активов Януковичу и его одиннадцати соратникам.

Позже Генпрокуратура Украины проинформировала об исключении главы администрации президента Януковича Клюева из санкционного списка Европейского Союза.

Теги: #ес #суд #янукович
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