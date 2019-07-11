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15:01 11.07.2019

Подозреваемый в мздоимстве начальник Волынской таможни объявлен в розыск

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Подозреваемый в мздоимстве начальник Волынской таможни объявлен в розыск

Завершено досудебное расследование по подозрению начальника Волынской таможни Государственной фискальной службы и инспекторов таможни в получении взяток за беспрепятственный проход через государственную границу, начальник таможни объявлен в розыск.

Как сообщает в четверг прокуратура Киевской области, сотрудники полиции Киевской области и прокуратуры завершили расследование данного уголовного производства.

"Также задокументирован факт причинения государственному бюджету убытков на сумму более 300 тыс. грн вследствие злоупотребления начальником Волынской таможни и инспекторами таможенного поста своим служебным положением", - говорится в сообщении прокуратуры.

В частности, следствием доказано, что в 2017 году через Волынскую таможню из Польши была ввезена спецтехника. С целью уклонения от уплаты налогов должностные лица таможни оформили вывоз товара на бумаге, а фактически техника осталась на территории Украины.

Кроме того, начальник Волынской таможни подозревается в незаконном приобретении и использовании специальных технических средств для снятия конфиденциальной информации.

"В настоящее время четырем подозреваемым таможенникам, в том числе руководителю таможни, направлено уведомление о возможности ознакомления с собранными во время досудебного расследования доказательствами. После этого обвинительный акт по ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 359 УК будет направлен в суд для рассмотрения по сути", - информирует прокуратура.

В прокуратуре области подчеркивают, что подозреваемый начальник таможни не являлся на вызов следователя, его местонахождение неизвестно, поэтому он объявлен в розыск.

Теги: #таможня #начальник #розыск #прокуратура #гфс
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