Рада усилила ответственность за педофилию и ввела принудительную химическую кастрацию

Верховная Рада приняла изменения в законодательные акты, которыми усилила ответственность за преступления, совершенные относительно малолетних, несовершеннолетних и лиц, которые не достигли половой зрелости.

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», соответствующий законопроект (№6449) за основу и в целом поддержали 247 народных депутатов на внеочередном пленарном заседании парламента в четверг.

За изнасилование малолетних, помимо лишения свободы от 10 до 15 лет, как это предусмотрено сейчас, будут карать также принудительной химической кастрацией.

Принятым законом Рада дополнила Уголовный кодекс статьей 59-1 о принудительной химической кастрации.

Согласно этой статье, наказание в виде принудительной химической кастрации заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, которые состоят из химических веществ, целью которых является снижение либидо и сексуальной активности. Химическая кастрация не будет применяться к совершившим преступление в возрасте до 18 лет и старше 65 лет.

Кроме того, усилена уголовная ответственность за преступления сексуального характера против малолетних и несовершеннолетних.

За изнасилование несовершеннолетних будут карать лишением свободы на срок от 7 до 15 лет, сейчас лишают свободы до 12 лет.

Кроме того, над лицами, совершившими указанные выше преступления, будет установлен пожизненный административный надзор полиции.

Развратные действия относительно лица, не достигшего 16-летнего возраста, будут караться лишением свободы на срок до 5 лет. Сейчас за такие преступления ограничивают либо лишают свободы на срок до 5 лет.